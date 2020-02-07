Raven’den yeni EP ‘Bulantı’

Raven, ambient ve saykodelik tarzındaki şarkılardan oluşan ‘Bulantı’ isimli EP çalışmasını OnAir Sahne’den yayınlandı. Dört şarkıdan oluşan EP’de ‘Aşk ve Ölüm’, ‘Bana Bakma’, ‘Beni Sen Var Ettin’ ve ‘Bulantı’ isimli şarkılar yer alıyor.

Raven, geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk single'ı ‘Geçmişe Yakın' ile alternatif dünyayı takip eden müzikseverler tarafından ilgi görmüştü. Sanatçı, dinleyicilerinden aldığı bu pozitif enerji ile yeni EP'si için çalışmaya başladı. Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır devam eden ‘Bulantı' bu yıl yine OnAir Sahne etiketiyle yayınlandı. Genç sanatçı, yenilikçi tarzıyla ürettiği şarkılarıyla yine dinleyicilerinin takibinde. Dört şarkıdan oluşan ‘Bulantı'da yer alan tüm söz ve müzikler ile şarkı kayıtları Raven'e ait.

SAYKODELİK TARZ

Raven, ürettiği bestelerde hayatın ve müziğin karanlık tarafını yansıtmaktan keyif alıyor. EP'ye ismini veren ‘Bulantı' şarkısı ünlü filozof Jean Paul Sartre*ın aynı isimli kitabından esinleniyor. Sanatçı, varoluşçuluk felsefesinin önemli temsilcisine bu şarkı ile selam yolluyor. Raven, “İlerleyen süreçte yaptığım müziğin daha geniş kitlelerce dinlendikçe tarzımın daha çok anlaşılacağına ve müziğimin sevileceğine biliyorum” cümleleriyle müziğine dair düşüncelerini ifade ediyor.