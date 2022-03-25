Recaizade Mahmud Ekrem’in mezarı harabeye döndü

Tanzimat döneminin önemli kalemlerinden Recaizade Mahmud Ekrem'in mezarı harabeye döndü.

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14 Mart 1847’de İstanbul’da doğan 19. yüzyılda 2. Tanzimat dönemi Romantizm ve Realizm akımının Türk edebiyatındaki önde gelen isimlerinden olan yazar Recaizade Mahmud Ekrem’in Üsküdar’da bulunan mezarı bakımsızlıktan harabeye döndü.

Recaizade Mahmud Ekrem, iki çocuğu ile aynı yere defnedilmişti. Şairin kendi mezarının yanı sıra, çocuklarının mezarlarının da bakımsız olması görenlerin yüreğini burktu.

“BİR AN ÖNCE RESTORASYON YAPILMASI GEREKİYOR”

Recaizade Mahmud Ekrem’in mezarının bakımsızlıktan harabeye dönmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki toplarken, tarihçi ve yazar Halit Develioğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Mahmud Ekrem sanat camiamızda yenilikçi edebiyatın başında gelen isimlerindendir. Namık Kemal ile yetişen bir şahsiyettir. Burada hem kendisinin hem de iki oğlunun kabri bulunmakta.”

“1914 yılında vefat etti. Recaizade Mahmud Ekrem’in 100 yıl aradan sonra kabrinin bakımsızlığı görülüyor. Mezar taşlarının üzerindeki yazılar okunmamaya başlamış. Gördüğünüz bu sanat eserleri de yavaş yavaş formunu kaybetmeye başlamış.”

“Bu mezara bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon ve bakımını yapmasını rica ediyoruz. Çünkü edebiyatımızın önemli bir şahsiyeti. Kendisinin bu topluma ve bizim ülkemize kattığı değerler çok büyük. İnşallah bu mezarlığa sahip çıkarız.” (İHA)