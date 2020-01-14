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Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Aşk-ı Memnu dizisinin usta oyuncularından Recep Aktuğ, hayatını kaybetti. Aktuğ'un ölüm haberini sosyal medyada kızı paylaştı.
Kültür Sanat 14 Ocak 2020 - 08:45

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini oynayan 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, vefat etti. İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ’un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Aktuğ’un hesabından yapılan paylaşımda “Recep Aktuğ vefat etmiştir… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…” mesajı yayımlandı.

“CANIM BABAMI KAYBETTİM”

Babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyuran Zeynep Aktuğ ise “Canım babam Recep Aktuğ’u kaybettim” dedi.

Son güncelleme: 08:55 - 14.01.2020
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