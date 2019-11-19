Recep İvedik 6 liderliğini sürdürüyor

Recep İvedik 6, vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bıraktı. Film, geçtiğimiz hafta sonunda 656 bin 550 kişi tarafından seyredildi. Recep İvedik 6, 10 günde toplam 2 milyon 157 bin 132 kişi tarafından izlendi.

Kasım ayında vizyona giren filmler arasında en iyi açılışı yapan Recep İvedik 6, Box Office Türkiye’deki gişe liderliğini sürdürüyor. Açılışını yaklaşık 1 milyon seyirciyle yapan Recep İvedik 6, ikinci hafta sonu düşüşünü seyirci bazında yüzde 35,8 civarında tutarak 656 bin 550 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film on günde toplamda 2 milyon 157 bin 134 seyirci tarafından izlendi.

Gösterimdeki altıncı hafta sonunu geride bırakan 7. Koğuştaki Mucize, 190 bin 489 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korudu. Film şu ana kadar toplam 4 milyon 381 bin 369 seyirciye ulaştı. Hafta sonunda 66 bin 940 seyirci tarafından izlenen ve toplamda 700 bin 756 seyirciye ulaşan Cinayet Süsü, dördüncü hafta sonunu listenin üçüncü sırasında kapattı.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı, yedinci hafta sonunda 51 bin 239 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer bulurken, haftanın yeni filmlerinden Asfaltın Kralları (Le Mans ’66) 37 bin 807 seyirciyle Box Office Türkiye’ye beşinci sıradan giriş yaptı.