Red Bull Music Festival bugün başlıyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

New York, Los Angeles, Paris, Berlin ve Sao Paulo'nun aralarında bulunduğu dünyanın önemli 16 farklı şehrinde müzikseverlerle buluşan Red Bull Music Festival 30 Eylül’e kadar İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5 gün boyunca farklı konseptlerle müzikseverlere eşsiz bir program ve İstanbul'un çeşitli mekanlarını yeniden keşfetme imkânı sunacak festivalde 60 sanatçı yer alıyor. Festival boyunca dört ayrı konseptte gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler sanatseverlere daha önce yaşamadıkları bir festival deneyimi sunacak.

DOĞAÇLAMA MÜZİK PERFORMANSI

Festival, bugün Avusturya Başkonsolosluğu'nun Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde doğaçlamanın başrolde olduğu performanslarla başlayacak. Gecenin formatında; sahneye gelen ilk müzisyen beş dakika doğaçlama olarak solo performans sergileyecek. Ardından sahneye bir müzisyen daha çıkacak ve ikili bu sefer de doğaçlama olarak beş dakika boyunca ikili performans sergileyecek. Akış ilk gelen müzisyenin sahneden inmesi ve diğer müzisyenin yeni konuğunu ağırlaması ile devam edecek. Gecede ZeN ve BaBa ZuLa gibi İstanbul alternatif sahnesinin zihin açıcı topluluklarında müzik yapmış olan Murat Ertel'in küratörlüğünde bir araya gelecek. Sahnede, Ah! Kosmos, Cahit Berkay (Moğollar), Dr. Das (Asian Dub Foundation), Gökçe Gürcay (Gevende), Eralp Güven (Islandman), Hans Joachim Irmler (Faust), Lydia Kavina, Şirin Pancaroğlu, Aybike Çelik Özbey (reptilians from andromeda), Okay Temiz, Hakan Vreskala gibi isimler yer alacak.

Round Robin gecesinde ayrıca müzikle bağlantılı bir görsel dünya (mapping) da yer alacak. Söz konusu görsel dünyanın mimarları Avrupa'da ışık festivallerinde yerleştirmeler yapan, müzik festivallerinin hem Türkiye'de hem Avrupa'da sahnesini tasarlayıp görsellerini hazırlayan, Pinar & Viola, Temel Hüseyin Kuru & Claudia Hiroki olacak.

Etkinlik Roman Rauch'un açılış seti ile 19:30'da başlayacak.

YILMAYAN ŞEYTANA CANLI SOUNDTRACK

Tematik olarak İstanbul'un kültür hayatına farklı noktalardan dokunmayı amaçlayan Red Bull Music Festival Istanbul, Yeşilçam tarihinin en ilgi çeken film akımlarından biri olan B-Movie'lere de dokunacak. 50'lerde başlayan ve 80'lere dek doludizgin ilerleyen B-Movie akımının; düşük bütçeli, yaratıcı ve kült filmleri beş gün boyunca seyirciyle buluşacak. Art of B-Movies teması kapsamında yer alan bir diğer etkinlik ise 27 Eylül Perşembe akşamı Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek. Gaye Su Akyol ve Bubituzak sahnede Yılmayan Şeytan filmine bir soundtrack oluşturacaklar.

DOĞU BATI'YA KARŞI: İKİ YAKA TEK SAHNE

Hip hop tarihinin en çekişmeli taraflarından Doğu Yakası ve Batı Yakası temsilcileri de festival kapsamında tarafsız bölgede bir araya gelecek. 28 Eylül Cuma akşamı İstanbul Boğazı'nın ortasında Biri Doğu'dan diğeri ise Batı'dan olan bir MC ve bir beatmaker birlikte müzik üretmeye çalışacak.

Aynı gece Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte ise Türkiye hip hop sahnesinin yıldız isimlerinden Kamufle ve Arkadaşları, son dönemin popüler rapçisi Ezhel, İngiltere'nin son yıllardaki en başarılı kadın MC'lerinden Little Simz ve Amerikalı rapper Zebra Katz sahne alacak.

20'NCİ YAŞI 12 SAATLİK KESİNTİSİZ MÜZİKLE KUTLANACAK

Uluslararası bir müzik enstitüsü olarak 1998 yılında Berlin'de kurulan Red Bull Music Academy, Red Bull Music Festival temalarından en sonuncusunu oluşturuyor. 20'nci yaşı Red Bull Music Festival Istanbul'da 12 saat aralıksız müzikle kutlanacak olan RBMA gecesinde işitsel olduğu kadar görsel şölenler de yer alacak.

29 Eylül Cumartesi akşamı Beykoz Kundura Fabrikası'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan gecede Rave sahnesinde Robogeisha ve Seretan, Sassy J ve Volcov, John Talabot ve Axel Boman'ın projesi Talaboman ve ardından sabahın ilk ışıklarında Barış K ve Vladimir Ivkovic B2B performans sergileyecek.

Gecenin Experimental (deneysel) sahnesinde ise Pan Daijing, The Bug vs Miss Red, İpek Görgün ve Fennesz ortak performansı ile Dopplereffekt yer alacak.

YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN FİMLER

Festivalde ayrıca, Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran B-movie akımına da yer veriliyor. Kadıköy Sineması'nda türün kült ve klasikleşmiş yapımlarının izleyiciyle buluşacağı beş gün boyunca bu tuhaf ve yaratıcı sinema estetiği enine boyuna masaya yatırılacak. Türk sinemasının seçkin isimleriyle kültür üzerine sohbetler edilecek. Dört gün boyunca sırasıyla; Süpermen Dönüyor, Yılmayan Şeytan, Tarkan Vikinglere Karşı ve Şeytan filmleri gösterilecek.

Festival Programı

26 Eylül Çarşamba 2018

Round Robin

19.30 Avusturya Konsolosluğu Bahçesi

19:30 – 20:30 Roman Rauch (DJ Set)

00:00 Film gösterimi: Süpermen Dönüyor – Kadıköy Sineması (ücretsiz)

27 Eylül Perşembe 2018

Art of B-Movies – Kadıköy Sineması

19.30 A Conversation with Can Evrenol, Güven Erkin Erkal, Kunt Tulgar ve Melikşah Altuntaş 8ücretsiz)

21.00 Yılmayan Şeytan Reloaded canlı film konseri

28 Eylül Cuma 2018

East vs West

20.00 Zorlu PSM Amfi Warm Up

21:00 Kamufle ve Dostları (Hayki, DaPoet, Allame, Anıl Piyancı, Tankurt Manas)

22:30 Little Simz

00:00 Zebra Katz

01:30 Ezhel

00:00 Film gösterimi: Tarkan Vikinglere Karşı– Kadıköy Sineması

29 Eylül 2018 Cumartesi

20 Years of RBMA: A Celebration

20.00 Experimental Floor

00:00 Rave Floor

00:00 Film gösterimi: Şeytan – Kadıköy Sineması

30 Eylül 2018 Pazar

00:00 Film gösterimi: Remake Remix Rip Off – Kadıköy Sineması

Sergi ve festival kapanışı

26 – 30 Eylül 2018

Her gün 10:00 – 02:00 arasında The Archive sergisi Kadıköy Sineması'nda ziyaret edilebilir.

Her gün 12:00 – 20:00 saatleri arasında The Remake Exhibition Moda'da ziyaret edilebilir.