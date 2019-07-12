Red Bull Music Festival Istanbul için geri sayım başladı

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Music Festival Istanbul, bu yıl 1-15 Ekim tarihinde düzenlenecek. 5 farklı konseptte ve 6 ayrı mekanda düzenlenecek festival kapsamında 90'dan fazla sanatçı dinleyicilerle buluşacak.

Red Bull Music Festival Istanbul'un ikincisi, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekâna ve 15 güne yayılacak. Festivalde; elektronik dans müziğini fütüristik açıdan ele alan Futurave Night konseptinin yanı sıra; synthesizer müziğe odaklanan Aposynthesis Night, hip hop müziğin Berlin-İstanbul yolculuğuna tanık olunacak Kan Kardeşler Gecesi, Afrika müziğinin farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve Vogue kültürünün parıltılı dünyasını yansıtan Ballroom Night gibi deneyimler yer alacak.

Festival kapsamında 90’dan fazla sanatçı dinleyicilerle buluşacak.

Red Bull Music Festival Istanbul geceleri hakkındaki bilgiler şöyle:

Alpha Beat Night- 3 Ekim 2019 Perşembe: Festivalin ilk konsept gecesi olan Alpha Beat Night, 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye'de benzersiz bir Boğaz manzarası eşliğinde yerli ve yabancı olmak üzere, Afrika müziğinin en renkli isimlerini bir araya getirecek.

Aposynthesis Night – 4 Ekim 2019 Cuma: Red Bull Music Festival Istanbul'un ikinci konsept gecesi Aposynthesis Night ile synthesizer müziğinin derinliklerine doğru görsel ve işitsel şovlar, müzikseverlerin deneyimine sunulacak. Aposynthesis Night, 4 Ekim Cuma günü Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde yer altında gerçekleşecek.

Kan Kardeşler Gecesi- 5 Ekim 2019 Cumartesi: Hip hop müziğe bir nevi saygı duruşu niteliğindeki konsepti ile “Kan Kardeşler” Gecesi, Berlin ve İstanbul arasındaki müzikal köprüyü yeniden kuracak. Almanya'da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye'nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ'ler; aynı sahnede performans gösterecek. İç içe geçmiş iki kültürün zenginliğinin yansıtılacağı Kan Kardeşler Gecesi, 5 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

Ballroom Night – 11 Ekim 2019 Cuma: Şimdiye kadar İstanbul'da benzeri görülmemiş, Vogue kültürünün parıltılı ve göz kamaştıran bir sureti olarak işlenecek olan Ballroom Night'ta, bu alt kültür hareketi; moda, müzik ve dans ekseninde gerçek bir coşku ile kutlanacak. biriken sanat kolektifi ve Red Bull işbirliği ile 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi'nde gerçekleşecek olan bu gecede katılımcıları; tatlı bir atışma ile dans, müzik ve stil dolu şamatalı bir şölen bekleyecek.

Futurave Night – 12 Ekim 2019 Cumartesi: Festivalin son konsept gecesi olan Futurave Night ise bir nevi geleceğe dönüş hissi yaratacak. Rave kültürünün yarınını şekillendiren yenilikçi müzisyenler, kurulacak iki ayrı sahnede elektronik dans müziğinin en sofistike örneklerini sergileyecek. Dünyanın farklı coğrafyalarından isimler ve Türkiye elektronik müzik sahnesinin yıldızlarının yer alacağı gecede, müzik ve mekân ilişkisi görsel ve işitsel performanslarla sunulacak. Ritmin başrolde olacağı Futurave Night, 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.