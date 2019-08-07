Red Bull Music Festival İstanbul’da sahne alacak isimler belli oldu

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul'da Ata Kak, Ceza, Linn da Quebreda, Laurel Halo gibi isimler sahneye çıkacak.

Red Bull Music Festival İstanbul, bu yıl 1-15 Ekim tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek. Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan “Alpha Beat Night” 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye'de gerçekleşecek. Bu gecede Ganalı müzisyen Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlerle buluşacak.

4 Ekim Cuma akşamı Deniz Müzesi'nde yapılacak olan “Aposynthesis Night”ta Ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca; Christelle Gualdi'nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin'in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye'den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine Deniz Müzesi'ndeki synthesizer odaklı gecede sahnede olacak.



5 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek “Kan Kardeşler Gecesi”nde; Türkçe rap'in kilometre taşlarından Ceza, Kabus Kerim MC Defkhan ve Khontkar performans sergileyecek. Baneva ve DJ Lil Zey ile DJ Big Poppa da gecede yer alan isimlerden olacak.

11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi'nde sanat kolektifi biriken iş birliğiyle düzenlenen “Ballroom Night”ta; Brezilya LGBTİ topluluğunun üretken isimlerinden Linn da Quebrada ve Amsterdam çıkışlı son dönemin öne çıkan DJ ve prodüktörlerinden Lyzza gibi isimler geceyi renklendirecek. Willi Ninja'nın önderliğindeki dansçıların oluşturduğu House of Ninja ise katılımcıları danslarıyla coşturacak. DJ Kübra Uzun, Cake Mosque ve Dudakların Cengi de dinleyicilerin karşısında olacak. Kapanışı ise Berk Çakmakçı uzun zamandır sürdürdüğü elektronik müzik projesi Age Reform yapacak.



Festivalin son konsept gecesi olan “Futurave Night” ise 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena'da iki ayrı sahneye ev sahipliği yapacak. Laurel Halo, Kode9, Function, Konx-om-Pax, Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music ise Akaretler 37-39 adresinde 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve karma bir fotoğraf sergisine yer verecek.