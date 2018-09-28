Red Bull Music Festival İstanbul’dan eski Türk filmlerine selam

Red Bull Music Festival İstanbul’da dün gece B-Movie kültürü ön plandaydı. Art of B-Movies isimli temada B-Movie’ler üzerine gerçekleşen panelin ardından Gaye Su Akyol ve Bubituzak Kadıköy Sineması’nda “Yılmayan Şeytan” filmi için yaptıkları yeni film müziklerini sahnelediler.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Red Bull Music Festival İstanbul, 26-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un farklı mekanlarında 4 gece 5 gün boyunca sürecek. Festivalde yer alan temalardan biri olan; 1950'li yıllarda başlayıp 80'lere kadar süren, Yeşilçam'ın düşük bütçeli ama sınırsız hayal gücüne sahip filmlerinin olduğu döneme adını veren “Art of B-Movies” kapsamında dün gece Melikşah Altuntaş, Can Evrenol, Kunt Tulgar ve Güven Erkin Erkal B-Movie'ler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşinin hemen ardından sahnede yerini alan Gaye Su Akyol ve Bubituzak Yılmayan Şeytan filmine canlı olarak müzik yaptılar. Biletleri tükenen bu geceyi 350 kişi izledi.

EFSANE AFİŞLER YENİDEN YORUMLANDI

Art of B-Movies teması etrafında klasikleşmiş filmlerin efsanevi afişleri de bir dizi illüstratör ve sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Berat Pekmezci, Berkay Dağlar, Burak Dak, Erkut Terliksiz, Ethem Onur Bilgiç, Furkan “Nuka” Birgün, Gizem Winter, Mert Tugen, Naz Tansel, Özgür Aydar, Rajab Eryiğit, Sadi Güran, Sedat Girgin, Selçuk Ören, Sümeyye Keskin, Yıldıran Çınar ve Zeynep Özatalay B-Movie filmlerine özel re-make poster çalışmalarıyla sergide yer aldılar. Sergi, 30 Eylül'e kadar Kadıköy Açık Alan'da ziyaret edilebilir.



20 AFİŞ İLK KEZ SERGİLENİYOR

İlüstratör ve sanatçıların eserlerinin yanı sıra klasikleşmiş B-Movie filmlerinin afişlerinin replikaları da Kadıköy Sineması'nda ziyarete açıldı. Güven Erkin Erkal'ın ilk kez Red Bull Music Festival için açtığı söz konusu 20 afiş de yine festival sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Festival boyunca Kadıköy Sineması'nda türün kült ve klasikleşmiş yapımları Dört Yanım Şeytan, Süpermen Dönüyor, Yılmayan Şeyan, Tarkan Viking Kanı ve Şeytan filmleri yıllar sonra tekrar beyazperde ile buluşuyor. Filmler saat 22.00'da ücretsiz olarak izlenebilir.