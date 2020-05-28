Red Bull Warm Up’tan müzisyenler için son çağrı

Yeni nesil sanatçıları destekleyen ve bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle dijital platformda gerçekleştirilen Red Bull Warm Up'a yapılan başvurular 3 Haziran'da sona eriyor.

7 yıldır birçok müzisyen ve grubu ağırlayan, bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülen proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar Red Bull’un Warmup sitesinden projeye başvurabilecek.

Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

Türkiye'nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull'un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak.