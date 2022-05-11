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Refik Anadol’un NFT’si açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un Barcelona'daki ünlü Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya çıkardığı 'Casa Batllo: Yaşayan Mimari' adlı dinamik NFT eseri açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara (21 milyon TL) alıcı buldu.

Yayınlanma: 09:04 - 11 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Refik Anadol’un NFT’si açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı

New York Rockefeller Plaza’daki Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada tek NFT eser olarak dikkat çeken ‘Casa Batllo: Yaşayan Mimari’ye son olarak 1 milyon 100 bin dolar teklif verilirken, komisyonlar ile birlikte satışın 1 milyon 380 bin dolara mal olduğu açıklandı.

Etkinlik boyunca Claude Monet, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bansky, Georgio Totto O’Keeffe ve Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri de açık artırmaya çıkarıldı.

Refik Anadol

Barcelona’daki ünlü mimar Antoni Gaudi’nin simgesel eseri olan Casa Batllo’nun ön cephesini yeniden tasarlayarak dinamik bir ışık gösterisi ortaya koyan sanatçı Refik Anadol, eserinin aynı zamanda Barcelona’dan gerçek zamanlı iklim verilerini de kullanarak kelimenin tam anlamıyla yaşayacağını söyledi. (İHA)

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