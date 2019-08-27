Rehber köpekler, 7. Engelsiz Filmler Festivali’nde

Fiziksel ya da zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere pratik ve duygusal destek vermek üzere özel olarak eğitilen rehber köpekler, yalnızca görme engelli kişilere değil, otizm, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşayan kişilere de yardımcı oluyorlar. 7. Engelsiz Filmler Festivali’nde bu yıl rehber köpeklerin yer aldığı 5 film de izleyicilerle buluşacak. Yönetmen Heddy Honigmann'ın 6 farklı rehber köpekle onların sahipleri arasındaki derin bağı ele aldığı Badi Buddy, Don Hardy Jnr ve Dana Nachman'ın rehber köpek olmak üzere eğitilen yavruların hikayesini anlattıkları Yavru Seçimi Pick of the Litter, kaza geçirdiği için artık yürüyemeyen 15 yaşındaki Scott'ın bağımsızlık mücadelesinde kendisine yardımcı olan köpek yavrusu Dexter'ın hikayesine tanıklık edeceğimiz Scott ve JuliaScott & Julia, Bruno Simões'in rehber köpek olmayı öğrenmek için okula giden köpeğin yaşadığı zorlukları anlattığı kısa animasyonu Pip ve Bill Plympton' ın Oscar ödüllü Koruyucu Köpek Guard Dog adlı kısa animasyon filminin devamı olan Rehber Köpek Guide Dog seçkideki filmler arasında yer alıyor.



Festivalin İstanbul ayağında, görme engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirerek yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlayan Rehber Köpekler Derneği ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Söyleşi sırasında derneğin kurucusu ve başkanı olan avukat Nurdeniz Tunçer rehber köpeklerin nasıl yetiştirildiği, rehber köpek sahiplenmek için gerekli kriterlerin neler olduğu gibi bilgileri Festival takipçileri ile paylaşacak.



Rehber Köpekler seçkisinde yer alan filmler, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu'nda (SineBu), 11-13Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak. Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.