Rekabet kızıştı… Dijital platformlara yeni bir isim katılıyor

Dijital video akışı servislerinin rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, dünyaca ünlü medya kuruluşu CNN de, bu baharda CNN+ ismini taşıyan bir hizmet başlatacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Netflix, Amazon Prime Video, BluTV, HBO Max, Hulu… Son yılların gözdesi dijital video ve içerik akışı sunan platformlara yeni bir isim daha katılıyor. CNN, haber ve eğlence yayınlarını içerecek CNN+’ı başlatıyor.

Reuters’a göre, bahar aylarında yayına başlayacak olan yeni platformun aboneliği, lansmandan sonraki ilk dört haftada kaydolan kullanıcılar için indirimli olacak. CNN+ aboneliğinin aylık 2,99 dolar (yaklaşık 42 TL) olması öngörülüyor.

CNN Dünya Ürün Başkanı ve CNN+ Genel Müdürü Alex MacCallum, “Sadece bir kez sunulacak %50 indirim, CNN+’ya ilgi duyan ve abone olmaya istekli olan herkesin platforma cazip bir fiyata, ömür boyu erişmesini sağlıyor” dedi.

Bir aylık promosyon döneminden sonra kaydolan kullanıcıları ise, 5,99 dolarlık bir ücret bekliyor.

120 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

CNN+’da, canlı günlük haber programları, orijinal televizyon dizileri, gerçek suç programları ve yemek ya da seyahatle ilgili içeriklerin olacağı belirtildi. Bu programlar canlı, talebe bağlı ve etkileşimli olacak şekilde üç şekilde sunulacak.

LA Times’a göre, CNN, yeni platform için 120 milyon dolar yatırım yaptı ve kadrosuna Chris Wallace, Kasie Hunt ve Audie Cornish gibi canlı yüzler ekledi.

Ayrıca, CNN’in reklamlarla desteklenecek daha ucuz bir CNN+ sürümü sunmak için ek planları olduğu bildirildi, ancak bununla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

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