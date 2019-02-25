Rekabet Kurulu Başkanı’ndan Netflix açıklaması: “Bizi ilgilendirmiyor!”

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Netflix'te gösterilmesiyle ilgili, "Şu an itibariyle rekabet durumunu ilgilendiren bir boyutu olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Organize İşler: Sazan Sarmalı” filminin vizyonda gösterimi sürerken, Netflix'te de yayınlanması sinema salonu işletmecilerinin tepkisini çekmişti. Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak, söz konusu gelişmenin salon işletmecileri açısından ne tür sonuçlar çıkarabileceğini şu anda bilmediğini belirterek, “Şu bir gerçeklik, kendini uzun süre bir ekran karşısında koltuğa mıhlamayacak bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla acaba sinema salon işletmeciliğinde farklı bir noktaya mı gidilecek? Sinema salonlarında oynatılan bir filmin eş zamanlı olarak veya kısa süre sonra Netflix ve benzeri platformlar üzerinden gösterimi artık daha mı yaygınlaşacak bir miktar görebiliyoruz. Ama şu an itibariyle rekabet durumunu ilgilendiren bir boyutu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

SİNEMASEVERLERİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

Organize İşler: Sazan Sarmalı’nın Netflix’te yayınlanmasının ardından izleyiciler ikiye bölünmüştü. Bir kısım izleyici filmi sinema salonunda izlediğini, henüz vizyon serüveni sürerken Netflix’te yayınlanmasının ardından kendilerini kandırılmış gibi hissettiğini söylemişti. Bir kısım izleyici ise bu durumun normal olduğunu, filmlerin artık Netflix gibi mecralarda da eşzamanlı gösterilebileceğini belirtmişti.

MESLEK BİRLİKLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) ise durumla ilgili “Sinema filmlerinin biletli seyircisiyle salonlarda buluşması geleneğini yerle bir edecek hileli bir kurnazlık, iyi niyetli sinema seyircisini aldatmadır. Aynı zamanda yeni sinema yasasıyla ulaşılacak hedeflere çelme takma gafletidir” demişti.

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği ise “Bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

AA