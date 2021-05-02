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Rekor fiyata satılan Kanuni portresi İBB’ye bağışlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'deki müzayadede 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı.

Güncellenme: 09:25, 02/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Rekor fiyata satılan Kanuni portresi İBB’ye bağışlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun dün akşam  sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yurt dışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek bir eserin anavatanına getirileceğini belirtmiş, eserin duyurusunu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağını açıklamıştı.

İMAMOĞLU DUYURDU

Beklenen o duyuru sabah saatlerinde geldi. İmamoğlu, İngiltere’deki müzayedede 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandığını açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında, “Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere'deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul'a bağışlanması ve İBB'ye duyulan güven gurur verici. İstanbul'a hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

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İngiltere istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yayınlanma Tarihi:09:10,