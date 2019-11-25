Rekorun sahibi ‘Kral Şakir’

Geçtiğimiz Ekim ayında vizyona giren Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 2 milyon izleyici sayısını aştı ve Türkiye’de bugüne kadar en çok izlenen animasyon filmi oldu.

İlk kez Mayıs 2016'da yayınlanan Kral Şakir’in devam filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, animasyon filmleri arasında en iyi açılışı yapan film olmuştu.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Greyder Kids ana sponsorluğunda hazırlanan, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.

Şakir ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede yaşadıkları heyecan dolu yeni macerası, şimdiye kadar 2 milyon civarında insan tarafından izlendi ve Türkiye’de en çok izlenen animasyon filmi oldu.