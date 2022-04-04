Rembrandt tablosundaki şaşırtıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'la ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa sanat tarihinin en önemli ressamlarından biri olan Rembrandt Harmenszoon van Rjin’in öğrencisinin eseri olduğuna inanılan bir tablonun aslında yine ünlü isme ait olduğu belirlendi.

Almanya’daki Gemäldegalerie müzesinde görülebilen Taş Köprülü Manzara tablosu, 1924 yılında Berlin’deki müze tarafından satın alındı.

1989’daki araştırmalarda, ressamın öğrencisi Govert Flinck tarafından boyandığı sonucuna varılmıştı. Flinck’in, Rembrandt’ın Hollanda’daki Rijksmuseum’da asılı olan 1637’de yapılmış Taş Köprülü Manzara tablosunu taklit ettiğine inanılıyordu. İki eserin de Rembrandt’ın olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

KÜÇÜK FARKLILIKLAR MEVCUT

Müze tarafından yapılan açıklamada, “Berlin’deki tablonun incelemeleri ve 1989’da mevcut olmayan teknik fotoğrafların değerlendirilmesiyle, eserin sanatçının kendisi tarafından boyandığını doğrulandı” denildi.

Müze, eser boyanırken yapılan değişiklikleri tespit etmenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Berlin’deki tablonun, sanatçının Amsterdam’daki tablosundan olduğundan daha fazla “değişiklik ve müdahale içerdiği” bulundu.

Bu nedenle Berlin’deki çalışmanın Amsterdam tablosundan önce yapıldığı ileri sürüldü. Eserin boyandığı ahşap panelin ağaç halkası analizi de Amsterdam resminin daha sonra olduğuna işaret etti.

Gemäldegalerie müzesinin müdürü Dagmar Hirschfelder, Rembrandt’ın bazen bir eserin iki versiyonunu ürettiğini söyledi. “Çoğu kez, aynı şeyi farklı bir resim stiliyle yeniden denediği izlenimini edindiğiniz eserler oluyor. Berlin’deki tablodaki elden geçirme de Rembrandt’ın yönteminin bir özelliği. Son incelememize göre, bir bulut hareket ediyor, bir tepe küçülüyor ve de bir grup ağaç değişiyor.”

Yeniden değerlendirme yapılması, tablonun değerini çift haneli milyon Euro’luk bir tutara yükseltti ve başka bir sergiye ödünç verilmesi durumunda da sigorta bedeli de değişecek.

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