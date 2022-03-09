Renée Zellweger yeni dizisinde savaş pilotu olacak

Ünlü oyuncu Renée Zellweger, yeni projesinde 2. Dünya Savaşı'nda görev alan kadın savaş pilotu Jacqueline Cochran'ın hayatını canlandıracak.

Sozcu.com.tr

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“Avenger Field” ismini taşıyan TV şovu, NBCUniversal’ın video akış hizmeti sunan platformu Peacock’ta yayınlanacak. Dizide, İkinci Dünya Savaşı esnasında, ABD’nin Hitler’le savaşmak için tamamen kadınlardan oluşturduğu savaş pilotları ekibi anlatılıyor. Kadın Hava Kuvvetleri Hizmet Pilotları’nın (WASP’ler) gerçek hikayesine dayanan dizinin uzunluğu da 1 saat olarak açıklandı.

WASP lideri Jacqueline Cohran’ın gerçek hayat hikayesinden ve kadın savaş pilotları ekibinin yaşadıklarından esinlenen “Avenger Field” dizisinin haberi, oyuncunun hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

ÖDÜLE DOYMUYOR

İki Oscar ödülü bulunan Zellweger, son yıllarda, dikkat çekici sinema filmlerinin yanı sıra, televizyon dizilerine de ağırlık vermeye başladı. Judy Garland’ın biyografisine eğilen “Judy” ile ikinci Oscar ödülünü kucaklayan aktris, son olarak yine NBC’de yayınlanan “The Thing About Pam” dizisinde rol almıştı. Zellweger’in diğer önemli filmleri arasında “Bridget Jones” serisi, “Chicago”, “Cold Mountain” ve “Jerry Maguire” yer alıyor.