Renkten renge bir konser

CRR, 4 Kasım akşamı “Bukalemun Projesi” isimli bir Anadolu rock konserine ev sahipliği yapıyor. “Bukalemun”u enstrümantal müziğinin olanaklarını zorlayan şef Hakan Şensoy yönetecek. Konserde uluslararası düzeydeki kusursuz yorumculuğu ile Çağ Erçağ (viyolonsel) ve rock müziğinin tüm ögelerine sahip engin bilgi birikimi ile Nurkan Renda (gitar) solist olarak yer alacak.

Konserin repertuvarı ise popüler müzik tarihimizde dinleyiciyle aracısız bütünleşebilen parçalardan seçilmiş. Özkan Uğur’dan Sude, Melih Kibar’dan Çoban Yıldızı, Orhan Gencebay’dan Hatasız Kul Olmaz, Erkin Koray’dan Estarabim, Özer Şenay’dan Arap Saçı ve Cem Karaca’dan Namus Belası eserleri yeniden yorumlanacak.

Hakan Şensoy eserlerin düzenlemelerinde; klasik armoniden serializme, minimal anlayıştan postmodern yaklaşıma kadar pek çok kompozisyon tekniğini denedi. Nurkan Renda ise ‘Bukalemun’a klasik gitarist ve rock sanatçısı olarak uçuk ancak bir o kadar da ustaca bir bakış açısı getirdi.

‘Bukelemun’, 2015 yılında Çağ Erçağ ile Hakan Şensoy'un bir konserin program seçimini tartıştıkları sırada; Şensoy'un “Biraz renk değiştirelim” cümlesi üzerine ortaya çıktı. 20-30-50 ve 80 TL olan konser biletleri, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'te…