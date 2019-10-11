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Repertuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre repertuvar mı, repertuar mı?
Repertuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre repertuvar mı, repertuar mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'repertuvar'dır. Repertuvar mı, repertuar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Ekim 2019 - 13:33

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘repertuvar’dır.

REPERTUVAR NE DEMEK:

1- Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi.

2- Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi

3- Birikim

4- Dağarcık

REPERTUVAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin repertuvar mı, repertuar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı repertuvar şeklinde olmalıdır.

repertuar (Yanlış kullanım)
repertuvar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok geniş bir müzik repertuvarı var.”

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Son güncelleme: 13:34 - 11.10.2019
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