Repertuvar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre repertuvar mı, repertuar mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘repertuvar’dır.

REPERTUVAR NE DEMEK:

1- Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi.

2- Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi

3- Birikim

4- Dağarcık

REPERTUVAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin repertuvar mı, repertuar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı repertuvar şeklinde olmalıdır.

repertuar (Yanlış kullanım)

repertuvar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok geniş bir müzik repertuvarı var.”