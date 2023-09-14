Resimlerini fırça yerine neşterle yapıyor

Azerbaycanlı amatör ressam Hüseyin Mirtegevi, neşterle resim yaparak dikkat çekiyor.

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Hüseyin Mirtegevi resim eğitimi almamış olmasına rağmen, renkli ahşap levhaların üzerini neşterle kazıyarak yaptığı özgün resimlerle dikkat çekiyor.

Mirtegevi’nin eserleri arasında Mustafa Kemal Atatürk de var.

Mirtegevi, resim yapmaya çocukluğundan beri merak duyduğunu, ilkokulda resim öğretmeninden öğrendiğini söyledi.

Mirtegevi, “O dönemde ressam olmayı çok istiyordum ama coğrafya üzerine yükseköğrenim gördüm. Bir süre Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Coğrafya Enstitüsü’nde çalıştım. Ara sıra da resim yapıyordum” dedi.

Mirtegevi, 2011 yılından itibaren daha profesyonel eserler yapmaya başladığını belirterek, “Ahşap levhaların üzerinde resimler yapmaya başladım. Kalem ve fırça yerine de neşteri seçtim. Benden başka neşterle tablo yapan başka birisi yok” ifadelerini kullandı.

Mirtegevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki portresini yaptığını da belirterek, “Birini, görevlendirmeyle Türkiye’ye gittiğimde İslam Araştırmaları Merkezi’ne hediye etmiştim. Bir tanesi ise duruyor” dedi. (AA)