Ressam Ferruh Başağa Anı Evi Foça’da açılıyor
Türk resim tarihinin önemli sanatçılarından Ressam Ferruh Başağa ve Ressam Avni Arbaş anısına düzenlenen BodrumArt Sanat Festivali, 13-18 Haziran tarihleri arasında İzmir, Foça’da gerçekleşecek.
BodrumArt Sanat Festivali, 13-18 Haziran tarihleri arasında İzmir, Foça'da gerçekleşecek. Festival kapsamında Ressam Ferruh Başağa'nın yaşamış olduğu, küçük kızı Oya Başağa Erol ile eşi Aykut Erol tarafından restore edilen İsmetpaşa Mahallesi'ndeki ev-atölyesi “Ferruh Başağa Anı Evi”nin açılışı 13 Haziran'da yapılacak. BodrumArt Sanat Festivali boyunca, Foça Marsilya Meydanı'nda Bodrumart Derneği sanatçıları ve Foça'da yaşayan sanatçılar ile çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda üretilen eserler, Foça'da bulunan galerilerde sergilenecek.