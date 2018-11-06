Ressamlar Mersin’de buluştu

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Mustafa İNSAN / MERSİN

Almanya, Rusya, Dağıstan, Türkiye, Azerbaycan, Filipinler, Kırgızistan, KKTC, Bulgaristan, Gürcistan ve Özbekistan gibi 17 ülkeden toplam 31 sanatçının katıldığı etkinlikte, sanatçıların yaptıkları eserler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel ile Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun da katıldığı serginin açılış konuşmasını, Mersin Sanat ve Sanatçılar Derneği Başkanı Abdurrahman Aytekin yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği bu etkinlikle Mersin'de resim sanatına ilginin çoğaldığını ve değer kazandığını ifade eden Aytekin, “Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, bu çalıştayda farklı bir bakış açısı olmasını diliyoruz. Bu bölüme girecek öğrencilerimize, toplam 17 ülkeden 31 sanatçımızın yaptığı bu çalışmaların ışık tutacağına ve katkı sunacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz olmak üzere, sempozyuma emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



ANLAMLI ESERLER

Daha sonra söz alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, kültür ve sanatta birçoğu geleneksel hale gelen çok önemli etkinliklere imza attıklarını belirterek, “Dünyanın değişik ülkelerinden ressamlarımız, birçok tarihi ve turistik materyale sahip Mersin'de, çok güzel ve anlamlı eserleri hayata geçirdiler. Bu tür etkinliklerin, ilimizin tanıtımına çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, sempozyuma katılan sanatçılara katılım belgeleri takdim edildi.