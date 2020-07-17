Restoran emekçilerine kitapla Pandemi desteği

Cemre Torun'un İstanbul'un restoranlarından tarifler ve şehrin lezzetini hatırlatan onlarca yazıyı bir araya getirdiği dergi kitap, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme içme sektörüne destek olmayı amaçlıyor. Torun ile okuyucuları bir yandan İstanbul'un yeme-içme dünyasında keşfe çıkarırken, bir yandan da restoran çalışanlarına destek olmalarını sağlayan kitabını konuştuk…

– Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

10 seneyi aşkın bir süredir yemek yazarlığı, editörlüğü ve danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda The World's 50 Best Restaurants listesinin Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Balkanlar bölgesinden sorumlu Bölge Başkanıyım. Uluslararası gastronomi konferansı YEDİ'nin kurucularındanım. Genellikle ya mutfakta ya yollarda yeni yemekler ve hikayeler peşindeyim…

ÇOK ZOR DURUMDALAR

– Pandemi yeme-içme sektörünü nasıl etkiledi?

Yeme-içme sektörü, tüm dünyada pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Aylarca kapalı kalan mekanlar bugünlerde açılsalar da ciddi bir mücadele bekliyor hepsini. Rakamlar, geçen seneye kıyasla ne kadar zor durumda olduklarını gösteriyor. Türkiye'de yaklaşık 100 bin işletme ve 2 milyon sektör çalışanı var. Sektörün tüm paydaşları için son derece sıkıntılı bir dönem; yatırımcılar, çalışanlar, üreticiler, tüm zincir olumsuz etkilenmiş durumda.

BİR DAYANIŞMA PROJESİ

– Bir kitapla restoran çalışanlarına destek vermek nereden aklınıza geldi?

Karantinaya gireli birkaç hafta olmuştu, bir yemek yazarı olarak yeme-içme sektörüne nasıl destek olabilirim diye düşünürken aklıma restoran tariflerinden oluşan bir kitap hazırlama fikri geldi. Sadece bireyler değil markalar da satın alarak destek olsa, geliri restoran çalışanlarına gitse, içinde tariflerin dışında sektörün değerini anlatan yazılar da olsa diye düşündüm. Kitabın yayımcılığını Doğan Burda Dergicilik ve İstanbul Life üstlendi. Müthiş bir dayanışma projesi oldu; 100'ün üzerinde restoran tarif verdi, 30'un üzerinde yazar kitaba özel yazılar paylaştı, onlarca marka toplu alım yaparak binlerce kitabın satılmasını sağladı.

– İhtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor?

Restoranlara destek olma amacıyla yola çıkılan, birlikten güç doğduğunu gösteren, kalıcı bir proje ‘Restoranlar Evde'. Amacı, özellikle bugünlerde sektörün değerini ve sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmak; baskı ve gönderim maliyeti dışında elde edilen tüm gelirle restoran çalışanlarına destek sağlamak. Kitaptan elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahibi restoran çalışanları yararına kullanılıyor. İhtiyaç sahipleri, sektörün önde gelen temsilcilerinden TURYID (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) liderliğinde belirleniyor. Binlerce kişiyi hedeflediğimiz destek, Hepsiburada.com tarafından 200 TL değerinde hediye çekleri şeklinde ulaştırılacak.

ŞEFLERİN PÜF NOKTALARI

– Kitabınızda neler var?

264 sayfalık ‘Restoranlar Evde'de, İstanbul'a lezzet ve keyif katan, tadı tuzu olan 106 restoranın tariflerini, şeflerin püf noktalarını ve restoranların hikayelerini bulabilirsiniz. Ayrıca içinde gastronomi dünyasının İstanbul'un yeme-içme sahnesinin değerini anlatan yazıları da bulunuyor. Türkiye'den ve dünyadan önde gelen yemek yazarları ve şefler yazılarıyla İstanbul'un restoranlarının değerini hatırlatıyorlar. ‘Restoranlar Evde' için hem bir tarif kitabı hem de İstanbul'un yeme-içme dünyasına dair bir keşif kitabı diyebiliriz.