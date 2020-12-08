Restorasyonda tuvalin altından farklı bir resim daha çıktı

Restorasyonda tuvalin altından farklı bir resim daha çıktı

Edirne'de belediye binasında bulunan 5 tarihi tablonun restorasyon çalışmaları sırasında ilginç bir detaya rastlandı. Ressam Hasan Rıza'ya ait tablonun tuvalinde önce başka bir resme başlandığı sonra bundan vazgeçilip yağlı boya resmin yapıldığı anlaşıldı.

Edirne Belediyesi envanterine kayıtlı 1900’lü yıllarda yapılmış 5 yağlı boya tablosu, restorasyon için TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığı’na gönderildi.

“OSMANLI’NIN RUMELİ’YE GEÇİŞİ”

Çalışmalarda ressam Hasan Rıza’ya ait “Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi” isimli tablosunda ilginç bir detay tespit edildi.

Restorasyon ekibi tablo üzerindeki boya katmanının altında ham tuvalde ressamın bu resimden önce başka bir resme başladığı, ancak daha sonra bunu iptal ederek üzerine mevcut resmi yaptığı belirlendi.

Hazırlanan restorasyon raporunda da bu ayrıntı fotoğraflı olarak şu not kayda geçirildi:

“Boya tabakası altında bulunan ve ressamın bu resmi oluşturmadan önce çalışıp sonra vazgeçtiği çizimlerin görünümü.”

Restorasyonu tamamlanan tablolar, Edirne Belediyesi’ne teslim edildi. (DHA)