Restorasyonu yeni biten Mevlana Müzesi’nde çiniler dökülmeye başladı!

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde 'Yeşil Kubbe' olarak bilinen Kubbe-i Hadra'da 1,5 yıl süren restorasyon geçen aralık ayında tamamlanmıştı. Milyonlarca lira harcanarak yapılan restorasyonun ardından Kubbe-i Hadra'da çiniler dökülmeye başladı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Mevlana Müzesi ile özdeşleşen ve 13. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde bugünkü şekli verilen Kubbe-i Hadra, o günden bugüne 6 kez restore edildi.

2020 YILINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

En son 1960’lı yıllarda tamir ve bakımı yapılan Kubbe-i Hadra’nın zamanla yıpranmasından dolayı turkuaz çinilerinin değiştirilmesi için 2020 yılında çalışma başlatıldı.

Milyonlarca lirayı bulan restorasyonun maliyetini ise Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı adına hayırsever iş insanı Ali Akkanat tarafından karşılanırken, o dönemde Kubbe-i Hadra’da bulunan çinilerin Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar verildi.



RESTORASYON 1,5 YIL SÜRDÜ

Bu kapsamda ‘Yeşil Kubbe’ restorasyonunda, yıpranan, yer yer dökülen çiniler söküldü. Çiniler ile altındaki tuğla kubbe arasında yer yer 15 ila 18 santimetre kalınlığa ulaşan 100 ton beton temizlendi. Bilim Kurulu’nun çalışmaları sonucunda müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerinden yola çıkılarak çiniler üretildi ve 1,5 yıl süren çalışmaların ardından kubbenin örtüsü geçen aralık ayında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde kaldırıldı.

4 AY SONRA DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Restorasyonun bitiminin üzerinden henüz 4 ay geçmesine rağmen, Kubbe-i Hadra'nın üzerindeki çiniler dökülmeye başladı. Çinilerin rüzgarın etkisiyle döküldüğü iddia edilirken Konya İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssetar Yarar ise konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi. Yarar, “ Yapılan işin daha geçici kabulü yapılmadı. Kış ayının geçmesini bekledik. Aradan geçen zamanda çiniler de dökülme var. Bunun araştırmasını başlattık” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 6 KEZ RESTORE EDİLDİ

Kubbe-i Hadra'da 1798, 1816, 1835, 1912, 1949 ve 1964 yıllarında restorasyon yapılarak bugüne kadar korunmuştu.