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Restorasyonun sürmesine rağmen ziyaretçi akını
Restorasyonun sürmesine rağmen ziyaretçi akını
Sivas'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bölgenin dışında oluşturulan platform sayesinde, isteyenler eseri ziyaret edebiliyor.
Kültür Sanat 13 Temmuz 2019 - 13:18

Mengücekoğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228- 1229 yıllarında yaptırılan ve ‘Anadolu’nun El Hamrası’ olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihi yapının restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Titiz bir çalışma gerçekleştirilen eserin iç kısmı ibadet ve ziyarete kapatıldı. Ancak, eserin dış kısmında oluşturulan platform sayesinde, isteyen yerli ve yabancı turistler, cennet kapısı, taç kapı ve batı kapısındaki Selçuklu motiflerini görebiliyor. Çalışmaların en geç 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor.
(DHA)

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