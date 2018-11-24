Restore edilen Ah Güzel İstanbul’un gösterimi yapıldı

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Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi tarafından Arkas Holding'in katkılarıyla dijital olarak restore edilen ‘Ah Güzel İstanbul’, 20 Kasım’da düzenlenen özel gösteride yepyeni haliyle seyirciye sunuldu. Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın başrollerinde oynadığı, Türk sinemasının en zarif eserlerinden biri olan filmin gösteriminde; yüzlerce sinemasever, mizahçı, akademisyen ve sinemacı bir araya geldi.



DAHA ÖNCE DE BİRÇOK FİLM RESTORE EDİLDİ

Filmin restorasyonu, Prof. Sami Şekeroğlu'nun yönetiminde, ileri teknoloji ve el emeğine dayanan özenli bir çalışmayla tamamlandı. Yüksek çözünürlükte taranarak 152 bin 610 resme ayrılan ‘Ah Güzel İstanbul’ filminin her bir karesi üzerinde tek tek çalışılarak zamanın neden olduğu hasarlar ve filmin çekildiği dönemdeki teknik koşullardan kaynaklanan hatalar da dahil olmak üzere tüm bozukluklar orijinale sadık kalınarak düzeltildi; yoğunluk düzenlemesi yapıldı ve ses kuşağı da dijital ortama aktarılarak restore edildi. Prof.Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi, geçtiğimiz yıllarda da Mehduh Ün’ün ‘Üç Arkadaş’, Lütfi Akad’ın ‘Vesikalı Yarim’, Halit Refiğ’in ‘Gurbet Kuşları’, Yavuz Turgul’un ‘Muhsin Bey’, Metin Erksan’ın ‘Sevmek Zamanı’, Duygu Sağıroğlu’nun ‘Bitmeyen Yol’, Feyzi Tuna’nın ‘Kuyucaklı Yusuf’, Halit Refiğ’in ‘Hanım’ filmini restore etmişti.