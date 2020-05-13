Ret nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ret mi, red mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ret'tir.
RET NE DEMEK:
1- Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
2- Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama.
RET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ret mi, red mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ret şeklinde olmalıdır.
red (Yanlış kullanım)
ret (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yarınki oylamada ret oyu kullanacağını açıkça bildirdi.”