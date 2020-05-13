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Ret nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ret mi, red mi?
Ret nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ret mi, red mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ret’tir. Ret mi, red mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Mayıs 2020 - 10:55

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ret'tir.

RET NE DEMEK:

1- Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme

2- Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama.

RET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ret mi, red mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ret şeklinde olmalıdır.

red (Yanlış kullanım)
ret (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yarınki oylamada ret oyu kullanacağını açıkça bildirdi.”

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