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Reynmen, 200 milyon izlenen klibini kaldırdı
Reynmen, 200 milyon izlenen klibini kaldırdı
Reynmen, YouTube'da 200 milyon kez izlenen 'Derdim Olsun' şarkısının klibini kaldırdı.
Kültür Sanat 20 Şubat 2019 - 16:21

Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen, Derdim Olsun şarkısıyla YouTube’da 200 milyondan fazla izlenmişti. Bu kadar fazla izlenme ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmış ve tıklamaların organik olmadığına dair yorumlar yapılmıştı.

Derdim Olsun şarkısının klibi, bir anda YouTube’dan kaldırıldı. Sosyal medyada klibin botlar tarafından kaldırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Reynmen, klibi kendisinin kaldırdığını şöyle açıkladı:

“Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi… Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız… Hadi bakayım!”

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