Rezervasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rezervasyon mu, rezarvasyon mu?

Rezervasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rezervasyon mu, rezarvasyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘rezervasyon’dur. Rezervasyon mu, rezarvasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rezervasyon'dur.

REZERVASYON NE DEMEK: Ayırtma.

REZERVASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin rezervasyon mu, rezarvasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rezervasyon şeklinde olmalıdır.

rezarvasyon (Yanlış kullanım)

rezervasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yemek için rezervasyon yaptırmamız gerekiyor.”