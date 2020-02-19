Rezervuar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rezervuar mı, rezervar mı?

Rezervuar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rezervuar mı, rezervar mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘rezervuar’dır. Rezervuar mı, rezervar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rezervuar'dır.

REZERVUAR NE DEMEK: Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu.

REZERVUAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin rezervuar mı, rezervar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rezervuar şeklinde olmalıdır.

rezervar (Yanlış kullanım)

rezervuar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Su kaçıran rezervuarı tamir ettirmek için tamirci çağırmam gerekiyor.”