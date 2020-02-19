Rezervuar nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre rezervuar mı, rezervar mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘rezervuar'dır.
REZERVUAR NE DEMEK: Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu.
REZERVUAR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin rezervuar mı, rezervar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı rezervuar şeklinde olmalıdır.
rezervar (Yanlış kullanım)
rezervuar (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Su kaçıran rezervuarı tamir ettirmek için tamirci çağırmam gerekiyor.”