Rezil yazıya Athena Gökhan’dan tepki

İzmir'de bir evin duvarına 'Defol Alevi' yazılmasına Athena Gökhan da tepki gösterdi.

İzmir’de bir evin duvarına ‘Defol Alevi’ yazılarak nefret suçu işlenmesine toplumun çeşitli kesimlerinden tepki yağıyor. Tepki gösteren sanatçılardan birisi de Athena’dan Gökhan Özoğuz’du… #Aleviyim hashtag’i ile Twitter’dan bir mesaj paylaşan Gökhan şöyle dedi:

“Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!”