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Rezil yazıya Athena Gökhan’dan tepki
Rezil yazıya Athena Gökhan’dan tepki
İzmir'de bir evin duvarına 'Defol Alevi' yazılmasına Athena Gökhan da tepki gösterdi.
Kültür Sanat 28 Kasım 2019 - 13:05

İzmir’de bir evin duvarına ‘Defol Alevi’ yazılarak nefret suçu işlenmesine toplumun çeşitli kesimlerinden tepki yağıyor. Tepki gösteren sanatçılardan birisi de Athena’dan Gökhan Özoğuz’du… #Aleviyim hashtag’i ile Twitter’dan bir mesaj paylaşan Gökhan şöyle dedi:

“Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!”

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Son güncelleme: 13:07 - 28.11.2019
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