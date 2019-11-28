Rezil yazıya Athena Gökhan’dan tepki
İzmir’de bir evin duvarına ‘Defol Alevi’ yazılarak nefret suçu işlenmesine toplumun çeşitli kesimlerinden tepki yağıyor. Tepki gösteren sanatçılardan birisi de Athena’dan Gökhan Özoğuz’du… #Aleviyim hashtag’i ile Twitter’dan bir mesaj paylaşan Gökhan şöyle dedi:
“Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!”