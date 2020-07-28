Richard Gere Mother Father Son dizisi ile ekranlara geri dönüyor

Dünyaca ünlü oyuncu Richard Gere, drama dizisi Mother Father Son dizisi ile 30 yıl aradan sonra ilk kez bir dizi ile evlere konuk olacak. İlk büyük TV başrolü ile ekrana dönen Gere, dizide Max karakterine hayat verecek. Dünyanın en etkili medya imparatorluklarından birinin patronu olan Max’in herkes hakkında bildiği karanlık sırlar vardır ve bu gücünü acımasızca kullanır. Oğlu Caden, Max’in ödüllü borazanı ‘The National’ gazetesinin en genç editörüdür. Ancak babasının beklentilerinin baskısı altında ezilmekte ve kendini kokain ile uyuşturmaktadır. Caden’in ölçüsüzlüğü büyük bir inmeye neden olunca çaresiz bir çocuk gibi olur. Max’in ayrıldığı eşi Kathryn için bu, Max’in ondan koparıp aldığı o hassas çocukla yeniden bağ kurma şansıdır. Max ve Kathryn oğullarının ruhu için savaşırken, bir savaş daha başlamak üzeredir; ülkenin kalbi için bir savaş… Dizi 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de BBC First ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

