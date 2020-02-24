Richie Hawtin yıllar sonra geliyor

Elektronik müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden DJ ve prodüktör Richie Hawtin, yıllar sonra ilk festival dışı İstanbul performansı için İstanbul'a geliyor.

İngiliz kökenli Richie Hawtin, 28 Mart tarihinde Jeton Records sunumu ve Zorlu PSM ev sahipliğinde İstanbul'da olacak. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek gecede Hawtin'e Jeton Records kurucusu Ferhat Albayrak ve plak şirketinin lokal yeteneklerinden Kuvoka eşlik edecek.

New York Times gazetesi tarafından elektronik dans dünyasının entelektüel güçlerinden biri olarak gösterilen Hawtin, 1990'ların başında başlayan DJ'lik kariyerini izleyen dönemlerde Traktor ve Ableton programlarının gelişimine olan katkıları, kült mertebesinde anılan ENTER geceleri, yaratıcısı olduğu PLAYDifferently marka mixer ile prodüksiyonları ve ses getiren şovları dışında müzik sektörünün gelişimine öncülük eden isimlerin de başında geliyor.



DUYGULARINI TEKNOLOJİ ARACILIĞIYLA AKTARIYOR

30 seneyi deviren elektronik müzik efsanesi Richie Hawtin, geçen Eylül ayında çıkardığı Close Combined audio-visual albümü ve Sonar Barcelona, Sydney Opera Binası gibi prestijli festival ve ikonik salonlarda sergilediği CLOSE live şovu ile dikkat çekmişti.

Hawtin, müziği ile ilgili “Teknoloji her zaman insanları birbirine bağlayabildiğim bir araç oldu. Elektronik müzik yaparken, başka bir şekilde ulaşamayacağım insanlarla bir bağ kurup duygularımı teknoloji aracılığı ile onlara aktarabiliyor ve birbirlerine bağlayabiliyorum” diyor.