Ricky Gervais adeta bombaladı! ‘Bebek Yoda, hayır Joe Pesci’ymiş’

Dün akşam gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri’ne adeta yıldız yağdı. Aralarında Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Al Pacino, Robert de Niro ve Martin Scorsese gibi son derece saygın isimlerin olduğu gecenin sunuculuğunu sivri dilli oyuncu Ricky Gervais yaptı. 2011, 2012 ve 2016 yıllarında Altın Küre sunuculuğunu yapan Gervais, dört yıllık bir aranın ardından önceki akşam yeniden mikrofon başına geçti.

KİMİ ESPRİLERİ AĞIR BULUNDU

Gervais, çok sayıda ünlü ismin katıldığı geceyi sunumuyla daha eğlenceli bir hale getirirken gündeme dair göndermeleriyle yer yer tepki de çekti. Açılış konuşmasının merkezine; The Irishman filminin yönetmeni Martin Scorsese’yi, kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Desperate Housewives dizisinin yıldızı Felicity Huffman’ı, Once Upon a Time… in Hollywood ile çok konuşulan Leonardo Di Caprio’yu ve Netflix’i alan sunucunun en çok konuşulan esprileri ise şunlar oldu:

“Bu gece için kullandığım limuzinin plakası Felicity Huffman tarafından yapılmıştı…(Amerika’da mahkumlar hapishanede araba plakası yapıyor) Kızı için üzgünüm, tamam mı? Bu onun başına gelmiş olan en utanç verici şey olmalı.”

“Bu büyük geceye çok sayıda efsane ismin katıldığını görüyorum. İkonlar, dev isimler… mesela şu masada Al Pacino, Robert de Niro, Bebek Yoda – Oh, hayır bu Joe Pesci.”

“Sapkınlardan bahsetmişken, pedofili filmler için önemli bir yıl oldu. Şu filmlere bir baksanıza: ‘Surviving R. Kelly,' ‘Leaving Neverland'… ‘Two Popes'”

“Herkes Netflix'i izliyor. Bu törene sadece benim çıkıyor olmam gerekiyordu. ‘Her şeyi kazanırsın, Netflix, iyi geceler. ‘Hayır, üç saat boyunca buradayız. Bu şovu izlemek yerine ‘After Life'ı izleyebilirsin. Aftrer Life, eşi kanserden öldüğü için kendini öldürmek isteyen bir adam hakkında bir dizi ve hâlâ bundan daha eğlenceli.”

“Di Caprio’nun başrolünde oynadığı Once Upon a Time… in Hollywood, filmi yaklaşık üç saat uzunluğunda. Bu yüzden hiç şüphesiz film sona erdiğinde Caprio’nun sevgilisi artık onun için fazla yaşlıydı.”

(FOTOĞRAF: BÜLTEN-DAVETİYE)