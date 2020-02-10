Ricky Gervais, bu kez Oscar’a salladı

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, sunucusuz gerçekleştirilen 92. Oscar Ödülleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada töreni tiye alan Gervais, bir Twitter kullanıcısının “Eğer Oscar'ı bu gece sen sunuyor olsaydın en iyi ilk şakan ne olurdu?” sorusuna, “Eşitlikle ilgili bütün o ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum ve sizin bu gece burada bulunduğunuz üç saatte, düşük ücretli göçmen ev personelinizin uyumak için izin alabilecek olması harika” yanıtını verdi.

Daha önce Altın Küre töreni sırasında After Life'a değinen Gervais, bu kez de tören yerine bu dizinin izlenmesini önerdi.

Ünlü oyuncu, “Amerika! Bu gece Netflix'te binge-watch (bir dizinin bölümlerini art arda izlemek) yapıp After Life'ı izleyin. Bu dizi, insanlığın iğrenç, narsistik bir veba olduğunu fark edince öfkeli ve depresif hale gelen ve yaşama isteğini kaybeden bir adam hakkında. Ya da bunu yerine Oscar'ları izleyin ve bu duyguları ilk elden deneyimleyin” dedi.



ALTIN KÜRE’YE DAMGA VURMUŞTU

Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu yapan Ricky Gervais, “Çoğunuz okulda Greta Thunberg'den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin” açıklamasıyla dikkat çekmişti.