Ricky Gervais Oscar törenini sunsaydı hangi espriyi yapacağını söyledi

94. Oscar Ödülleri’nde, Will Smith'in yaptığı espri yüzünden Chris Rock’a sahnede attığı tokat uzun süre gündem olmuştu. Gözler, törenin eski sunucusu Ricky Gervais'e çevrilirken ünlü komedyen sahnede olsaydı hangi espriyi yapacağını anlattı.

Sozcu.com.tr

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27 Mart’ta Dolby Theatre’da dağıtılan Oscar Ödülleri’nde komedyen Chris Rock’ın, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçlarını kazıtmasını, Demi Moore'un G.I. Jane filmindeki imajına benzeterek, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane II filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken alopesi hastası olan Jada Pinkett Smith ise gözlerini devirmişti. Eşinin yapılan espriden hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock'ı tokatlamıştı. Olayın ardından da yerine dönüp Rock'ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, sansasyon yaratan olayın etkileri henüz dinmemişken törenin eski sunucusu Ricky Gervais’e de görüşleri soruldu.

“SAÇIYLA İLGİLİ KONUŞMAZDIM”

Kendine has sivri mizahıyla tanınan İngiliz komedyen ve aktörün, töreni kendisi sunsaydı neler diyeceği merak konusuydu. 60 yaşındaki Gervais, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının merak ettiği soruya cevap verdi.

“Eh, hiçbir şey, karısının saçıyla ilgili bir şaka yapmazdım, erkek arkadaşı hakkında bir şaka yapardım” diyen Gervais, Will Smith ve Jada Pinkett Smith çiftinin açık ilişki yaşadıklarına dair önceden yaptıkları açıklamalarına da gönderme yapmış oldu.

Haziran 2020’de Jada Pinkett Smith’in, 29 yaşındaki şarkıcı August Alsina’yla ilişkisi olduğu haberleri çıkmıştı, Pinkett Smith bu haberleri doğruladı.

“BUNUN BENİMLE NE İLGİSİ VAR?”

Jada Pinkett Smith’in saç dökülmesi hakkında asla şaka yapmayacağını belirten ünlü komedyen, “Konunun benimle ne alakası var? İnsanlar ‘Ricky Gervais yapsaydı ne olurdu?’ diyor. Bunu aradan çıkaracağım. Elimde Will Smith materyali yok. Bu olduğunda orada bile değildim” dedi.

Yine de sivri dilli komedyen, yeni şovuna bu olaydan isim verebileceğini söyledi. “Bu yeni malzeme Armageddon adlı yeni şovuma yarayabilir. İsmini Alopesi olarak değiştirebilirim” diye ekledi.

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