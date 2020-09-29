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Ricky Gervais’ten After Life müjdesi
Ricky Gervais’ten After Life müjdesi
Komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, Netflix'te yayınlanan sevilen dizisi After Life'ın 3'üncü sezonunun senaryosunun tamamlandığını duyurdu.
Kültür Sanat 29 Eylül 2020 - 14:25

Kendine has üslubu ile ödül törenlerine damga vuran, Netflix’te yayınlanan ve yoğun ilgi gören After Life’ın yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais, dizinin hayranlarına sosyal medyadan müjde verdi.

Kara mizah türündeki dizinin üçüncü sezonunun senaryosunun tamamlandığını duyuran Gervais’ın paylaşımı 65 bini aşkın beğeni aldı. İlk bölümü 8 Mart 2019’da yayınlanan dizi, ilk 2 sezonuyla adından sıkça söz ettirmişti.

SON SEZON OLACAĞINI AÇIKLADI

Gervais, orta yaşlardaki gazeteci Tony’nin, eşi Lisa’nın kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladığı yeni hayatını anlatan dizinin üçüncü sezon ile birlikte final yapacağını duyurmuştu.

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Son güncelleme: 14:27 - 29.09.2020
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