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Rihanna 2. kez anne oldu

Pop yıldızı Rihanna'nın ikinci çocuğunu bu ay başında gizlice dünyaya getirdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
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Rihanna 2. kez anne oldu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky’nin ikinci çocuklarının dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Kaynaklar, 35 yaşındaki Rihanna ve 34 yaşındaki rap şarkıcısı sevgilisinin ikinci çocuklarını 3 Ağustos’ta gizlice kucaklarına aldığını duyurdu. People dergisine konuşan kaynaklar, 15 aylık RZA isimli bir oğulları bulunan çiftin yeni bebeklerini kucaklarına aldığını söyledi.

Ünlü yıldız, hamileliğini 2023 Super Bowl etkinliğinde verdiği konserde tüm dünyaya ilan etmişti.

Bir kaynak, şarkıcı için “Anne olmayı seviyor. Şu anda inanılmaz mutlu” açıklamasını yaptı. Yeni doğan bebeğin ismi ise henüz açıklanmadı.

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