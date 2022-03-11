Rihanna’nın iç çamaşırı markası halka arza açılıyor

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın çıkardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty hisselerinin, en az 3 milyar dolarlık bir sermaye beklentisiyle satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda müzik yerine kozmetik ve iç çamaşırı gibi sektörlerdeki girişimleriyle gündeme gelen 34 yaşındaki Rihanna, markası Savage X Fenty’nin halka arz süreci için henüz danışmanlarıyla fikir alışverişi yapıyor.

Goldman Sachs Group Inc. ve Morgan Stanley gibi bankalarla da iş birliği içerisinde olan Savage X Fenty’nin bu yıl içerisinde ilk kayıtları açması bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre ise markanın temsilcileri, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Şarkıcıya yakın kaynaklar ise, halka arz konusunda henüz nihai bir kararın verilmediğini ve zamanlama da dahil olmak üzere planlarının hala değişebileceğini söyledi.

2017 yılında soyadını kullanarak oluşturduğu Fenty Beauty markasıyla kozmetik sektörüne adım atan şarkıcı, 2018 yılında da Savage X Fenty adını verdiği iç çamaşırı markasını çıkardı.

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