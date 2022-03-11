HAYAT
Abone Ol

Rihanna’nın iç çamaşırı markası halka arza açılıyor

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın çıkardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty hisselerinin, en az 3 milyar dolarlık bir sermaye beklentisiyle satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:36 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rihanna’nın iç çamaşırı markası halka arza açılıyor

Son yıllarda müzik yerine kozmetik ve iç çamaşırı gibi sektörlerdeki girişimleriyle gündeme gelen 34 yaşındaki Rihanna, markası Savage X Fenty’nin halka arz süreci için henüz danışmanlarıyla fikir alışverişi yapıyor.

Goldman Sachs Group Inc. ve Morgan Stanley gibi bankalarla da iş birliği içerisinde olan Savage X Fenty’nin bu yıl içerisinde ilk kayıtları açması bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre ise markanın temsilcileri, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Şarkıcıya yakın kaynaklar ise, halka arz konusunda henüz nihai bir kararın verilmediğini ve zamanlama da dahil olmak üzere planlarının hala değişebileceğini söyledi.

2017 yılında soyadını kullanarak oluşturduğu Fenty Beauty markasıyla kozmetik sektörüne adım atan şarkıcı, 2018 yılında da Savage X Fenty adını verdiği iç çamaşırı markasını çıkardı.

Ünlü şarkıcı Rihanna hamile olduğunu duyurdu İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Rihanna hamile olduğunu duyurdu Rihanna'nın iç çamaşırı markası, ilk mağazalarını açmaya hazırlanıyor İlginizi Çekebilir Rihanna'nın iç çamaşırı markası, ilk mağazalarını açmaya hazırlanıyor Rihanna'ya yaptığı yorum için özür diledi İlginizi Çekebilir Rihanna'ya yaptığı yorum için özür diledi

 