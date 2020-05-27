Risk nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre risk mi, riks mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘risk'dir.
RİSK NE DEMEK: Zarara uğrama tehlikesi, riziko.
RİSK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin risk mi, riks mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı risk şeklinde olmalıdır.
riks (Yanlış kullanım)
risk (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Büyük bir risk aldığının farkında olduğunu sanmıyorum.”