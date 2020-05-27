Risk nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre risk mi, riks mi?

Risk nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre risk mi, riks mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘risk’dir. Risk mi, riks mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘risk'dir.

RİSK NE DEMEK: Zarara uğrama tehlikesi, riziko.

RİSK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin risk mi, riks mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı risk şeklinde olmalıdır.

riks (Yanlış kullanım)

risk (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Büyük bir risk aldığının farkında olduğunu sanmıyorum.”