Robbie Williams’ın koleksiyonundaki Banksy eserleri açık artırmaya çıkıyor

Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın koleksiyonunda bulunan İngiliz sokak sanatçısı Banksy'e ait üç tasarım açık artırmayla satışa çıkıyor.

Kimliğini gizleyerek Banksy lakabıyla anılan İngiliz sokak sanatçısının klasikleşmiş eserleri açık artırmaya çıkıyor…

Ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın koleksiyonunda bulunan eserler Sothbey’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılacak. 2 Mart’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek açık artırmada Girl With Balloon, Kissing Coppers ve Vandalised Oils (Choppers) isimli eserlerler satışta olacak.

Bristol’dan çıkan sanatçının her bir eserinin milyonlarca dolara satılması bekleniyor.

Etkisini popüler kültürde de hissettiren Girl With Balloon (Balonlu Kız), ilk olarak 2002’de Waterloo Köprüsü’nde ortaya çıkmıştı. 2018 yılında satışa çıkan aynı eser, 1.1 milyon pounda satılmış fakat kendi kendini imha ederek uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Parçalara bölünen eser 2021 yılında “Love is in the Bin” (Aşk çöpte) ismiyle tekrar müzayedeye çıkmış ve 18.582.000 pounda satılmıştı.

Öte yandan iki İngiliz polisin birbirini öperken resmedildiği Kissing Coppers isimli eserin ise 3.5-4.5 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.