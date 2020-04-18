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Robbie Williams’ın Türk eşini dünya izledi
Robbie Williams’ın Türk eşini dünya izledi
İngiliz efsane şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ile düet yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan bu anlar milyonlarca kişiye erişti.
Kültür Sanat 18 Nisan 2020 - 12:58

İngiliz ünlü şarkıcı Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field, corona virüsünden korunmak için vakitlerini evde geçiriyor. Hayranlarına evde kalma çağrısı yapan ikili, düet yaptı. Sürpriz paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Robbie Williams ve Ayda Field’ın “You’re the One That I Want” yorumu büyük beğeni topladı. Şarkı milyonlarca kişi tarafından izlendi.

2010 yılından bu yana evliliklerini sürdüren Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Field’ın dört çocuğu bulunuyor.

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