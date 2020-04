Robbie Williams’ın Türk eşini dünya izledi

İngiliz ünlü şarkıcı Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field, corona virüsünden korunmak için vakitlerini evde geçiriyor. Hayranlarına evde kalma çağrısı yapan ikili, düet yaptı. Sürpriz paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Robbie Williams ve Ayda Field’ın “You’re the One That I Want” yorumu büyük beğeni topladı. Şarkı milyonlarca kişi tarafından izlendi.

2010 yılından bu yana evliliklerini sürdüren Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Field’ın dört çocuğu bulunuyor.