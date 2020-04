Robert De Niro, salgını 11 Eylül saldırılarına benzetti

Ünlü aktör Robert De Niro, corona virüsü salgınında New York'ta hayatın nasıl olduğunu anlattı. De Niro, virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de, yaşananları 11 Eylül saldırılarına benzetti.

Robert De Niro, CNN kanalında yayınlanan ve Jake Tapper’ın sunduğu Deadline programına katıldı. Salgın sürecinde New York’ta yaşamanın nasıl bir his olduğundan bahseden De Niro, “Keşke devlet daha erken önlem alsaydı. Yeterli uyarılar en başından beri vardı” dedi.

“11 EYLÜL GİBİ”

De Niro, salgın sürecini 11 Eylül saldırılarıyla kıyaslayarak, “11 Eylül gibi hissettiriyor. Salgın filmlerde gördüğümüz bir şey gibi. Her şey çok hızlı gelişti” dedi. Dünyadaki en büyük şehirlerin salgın nedeniyle bomboş olmasının gerçek dışı olduğunu söyleyen Oscar ödüllü aktör, “Bu sahneleri sadece filmlerde görürsünüz ve şimdi bizim başımıza geldi” şeklinde konuştu.

Cuma günkü New York Times verilerine göre sadece dün New York’ta 12 binden fazla kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yine sadece New York’ta teşhis edilmiş 222 binden fazla vaka var.