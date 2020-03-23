Robert De Niro’dan corona virüsü mesajı

Efsane oyuncu Robert De Niro, corona virüsü salgınına karşı herkesin evde kalmasını istedi.

Hollywood’un efsane ismi Robert De Niro, corona virüsü salgını ile ilgili bir video çekti ve takipçilerini uyardı.

Son olarak geçtiğimiz yıl The Irishman’de oynayan 76 yaşındaki isim, videoda şunları söyledi:

“Bu virüsün yayılmasını durdurmak zorundayız ve bunu yalnızca birlikte yapabiliriz. Yalnızca kendimizi korumak için değil, başkalarını korumak ve sevdiğiniz tüm yaşlı insanları korumak için. Lütfen. Sizi izliyorum.”

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.