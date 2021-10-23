Robert De Niro’nun milyon dolarlık boşanma davasında kritik dönemeç

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro ile eşi arasındaki boşanma davasında kritik bir karar verildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood yıldızı Robert De Niro ile eşi Grace Hightower arasındaki boşanma davasında dikkat çeken bir karar alındı. 78 yaşındaki De Niro’nun 500 milyon dolarlık malvarlığının yarısını talep eden 66 yaşındaki Hightower’ın bu talebine mahkemeden olumsuz yanıt geldi.

Üç yıldır devam eden boşanma sürecinde Hightower, birlikteyken De Niro’nun Hollywood’dan ve diğer girişimlerinden elde ettiği kazancın yarısını istemişti. Evlilikleri dolayısıyla bu süreçte kazandıkları paranın yarı yarıya paylaştırılmasını isteyen Hightower’a mahkeme, “Eşin evlilik sırasında elde ettiği gelirler ve diğer girişimlerden elde edilenler onun kendi malıdır” açıklamasını yaptı.

Godfather ve Raging Bull filmleriyle şöhrete kavuşan ve iki Oscar ödülü kazanan De Niro’nun yaklaşık 500 milyon dolarlık varlığı olduğu tahmin ediliyor. Evlilik öncesi anlaşması imzalayan Hightower’a De Niro’nun yaklaşık 26 milyon dolarlık ev satın alacağı konuşuluyor. Hightower’ın bu evi çocukları Elliot ve Helen Grace ile paylaşması bekleniyor. Öte yandan De Niro’nun ölene kadar ya da Hightower yeniden evlenen kadar her yıl 1 milyon dolar ödemesine de karar verildi.

De Niro’nun avukatı Caroline Krauss, Nisan ayında yaptığı açıklamada, “Müvekkilim Hightower’ın pahalı alışkanlıklarına para yetiştiremiyor” demişti.

1997 yılında evlenen ve iki yıl sonra ayrılan çift daha sonra tekrar bir araya gelmiş 2004 yılında evlenmişti.