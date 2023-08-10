Robert De Niro’nun torununun ölüm nedeni açıklandı

Ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro Anthony De Niro-Rodriguez'in ölüm nedeni açıklandı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro’nun 19 yaşındaki torunu Leandro Anthony De Niro-Rodriguez’in, fentanil, kokain, bromazolam, alprazolam, 7-aminoklonazepam ve ketamin gibi yasadışı uyuşturucuların neden olduğu zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü oyuncunun torunu geleceğin parlak oyuncularından biri olarak görülüyordu.

De Niro-Rodriguez, 2 Temmuz’da Manhattan’ın alt bölgesinde bulunan 55 Wall St. adresindeki bir apartmanda baygın halde bulundu ve olay yerinde öldüğü açıklanmıştı.

20 Yaşındaki Kadın Gözaltına Alındı

Olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra 20 yaşındaki Sophia Marks, bu dava ile bağlantılı olarak gözaltına alındı. Manhattan’daki ABD Başsavcılığı Ofisi, Marks’ın uyuşturucu ve 19 yaşındaki gencin ölümüne neden olmakla suçlandığını duyurdu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gencin ölüm nedeninin uyuşturucuların “toksik etkileri” olduğu belirtildi. Olayın bir kaza olduğu açıklanırken Marks’ın ek federal suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise belirsiz.

AİLESİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Robert De Niro, olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı. De Niro-Rodriguez'in annesi, iki kez Oscar ödülü kazanan aktörün kızı Drena De Niro.

Federal suç duyurusuna göre, Marks, 19 yaşındaki erkek kurbanına içinde fentanil bulunan sahte üç adet oksikodon hapı ve iki Xanax tableti satmakla suçlanıyor. Kurbanın, içindeki uyuşturucuların tehlikeli olduğunu bildiğini ve onlara dair endişe duyduğunu belirten bir mesaj attığı iddia ediliyor.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililer, Marks’ın 2 Temmuz’da saat 1:50 civarında kurbanına “İyi misin?” diye mesaj attığını ancak yanıt alamadığını belirtti. Marks, uyuşturucu satışından tutuklandı. Kurbanın evinde iki sahte oksikodon hapı ve diğer uyuşturucu malzemeleri bulundu.

Bu trajik olay, Amerika'da uyuşturucu bağımlılığının ve yasadışı uyuşturucu ticaretinin ciddi sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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