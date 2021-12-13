Robert Downey Jr., Hulk olması için Mark Ruffalo’yu ikna etmiş

Hulk olarak da bilinen Bruce Banner'ı oynayan Mark Ruffalo başlangıçta Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) olup olmama konusunda emin değildi. Ancak, Robert Downey Jr., ünlü oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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Bugün Keanu Reeves’den Jamie Dornan’a kadar herkes Marvel Sinematik Evreninin bir parçası olmak istiyor. Dünyanın en büyük süper kahraman serisi Hollywood’un en büyük ünlüleri ile çalışsa da her zaman oyuncular, süper kahraman sorumluluklarını üstlenmeye kolayca ikna olmuyor.

Hulk olarak da bilinen Bruce Banner’ı oynayan Mark Ruffalo da başlangıçta Marvel Sinematik Evreni’nde olup olmama konusunda emin değildi. Ancak, Robert Downey Jr., ünlü oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

ROL İÇİN DOĞRU KİŞİ OLDUĞUNA İNANMAMIŞ

Tony Stark, Avengers’ı kötü adamlara karşı savaşmak için bir araya getirmekten sorumluydu ve Robert Downey Jr.’ın gerçek hayatta da çok benzer bir rol oynadığı ortaya çıktı. “Yenilmezler”de Bruce Banner’ı oynamak için Mark Ruffalo’ya ulaşıldığında, oyuncu korkmuş ve bundan emin değilmiş.

Geçen yıl Jimmy Fallon’ın Tonight Show’una konuk olan Ruffalo, kendisinden önce Hulk rolü çok iyi canlandırıldığı için bu role yeni neler ekleyebileceğini bilmediğini, bu yüzden de teklif geldiğinde endişelendiğini söylemişti.

Edward Norton, 2008 yapımı “The Incredible Hulk” filminde çizgi roman karakterini canlandırdı, ancak karakter o zamandan beri beyazperdede yeniden görülmedi. Ruffalo, o sırada bağımsız film kariyeri nedeniyle de oldukça tereddütlüydü. Ayrıca, rol için doğru kişi olduğuna da inanmıyordu. Filmi yazan ve yöneten Joss Whedon, Ruffalo’yu ikna etmeye çalıştı, ancak müstakbel rol arkadaşı Robert Downey Jr., onu arayana kadar ikna olmadı.

DEMİR ADAM İŞ BAŞINDA: HULK’I İKNA ETTİ

Ruffalo, Downey’den bir telefon aldı ve basitçe “Ruffalo, hadi gidelim. Bunu aldık” dedi. Ve bu kadar; Mark Ruffalo ikna oldu.

Ruffalo, genç bir oyuncu olarak senaryo okumadan asla bir filme imza atmayacağına dair kendine söz verdiğini de söylüyor. Ancak Marvel Studios projeleri hakkında çok gizli ilerlediği için bir senaryo vermeyi reddederken Joss Whedon, Ruffalo’ya Bruce Banner için yazdığı 20 sayfayı veriyor.

Mark Ruffalo, seride yer alsa da Bruce Banner olarak solo bir “Hulk” filminde başrol oynamadı. Mark Ruffalo’nun MCU’daki bir sonraki projesi, Bruce Banner’ın kuzeni Jennifer Walters olarak Tatiana Maslany’nin oynadığı mini dizi She-Hulk. Oyuncu, on bölümlük dizide yer alacak.

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