Robert Downey Jr ve Johnny Depp, Sherlock Holmes 3’te buluşuyor

Sinema dünyasının başarılı aktörleri Robert Downey Jr ve Johnny Depp, Sherlock Holmes 3 filminde bir araya geliyor.

Avengers: Endgame ile Demir Adam (Iron Man) karakterine veda eden ve Marvel’den ayrılan Robert Downey Jr. uzun bir aranın ardından Sherlock Holmes rolü için yeniden hazırlanıyor. 55 yaşındaki oyuncunun serinin 3 filminde Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp ile birlikte rol alacağı iddia edildi.

NTV’nin aktardığına göre, Downey Jr, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemde olan arkadaşı Depp'i henüz açıklanmayan bir rolle Warner Bros. projesine getirdi. Robert Downey Jr.'a yakın bir kaynak zor bir dönemden geçen Depp'e üzülen aktörün bir sonraki Sherlock Holmes filmi için Depp'e rol teklif ettiğini önü sürdü.

National Enquirer'a konuşan kaynak, “Johnny ve Robert'ın 30 yıllık çok özel bir ilişkileri var” ifadelerini kullandı.