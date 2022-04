Robert Pattinson, bir kez daha Batman olacak

Warner Bros., salı günü The Batman'in devam filminde Robert Pattinson'ın rol alacağını ve yine Matt Reeves'in filmin yönetmenliğini üstleneceğini duyurdu.

2022’nin şimdiye kadarki en yüksek hasılat yapan filmi The Batman, devam filmi için onay aldı. Çizgi karakteri yeniden beyaz perdede canlandıracak isim ise The Batman’de rol alan Robert Pattinson olacak.

35 yaşındaki oyuncu, devam filminde yine ünlü yönetmen Matt Reeves ile birlikte çalışacak.

Sinema dünyasının buluştuğu etkinlik CinemaCon’da Reeves de söz alarak devam filmini tekrar yazıp yöneteceğini doğruladı, ancak merakla beklenen film hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

BİR SONRAKİ FİLM İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Reeves, sinema izleyicilerine de teşekkür ederek şunları söyledi: “Batman’a verdiğiniz muazzam destek için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm için bu dünyaya geri döneceğim için heyecanlıyım.”

The Batman, Gotham’ın karanlık havasına ve üç saatlik uzunluğuna rağmen eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Ayrıca filmde Pattinson ile birlikte; Seline (Catwoman) rolüyle Zoë Kravitz, The Riddler olarak Paul Dano, Penguen için tanınmayacak hale gelen Colin Farrell, James Gordon rolünde Jeffrey Wright, Alfred olarak Andy Serkis ve Carmine Falcone olarak da John Turturro rol aldı.

Warner Bros. daha önce Dune ve The Matrix: Resurrections gibi filmleri sinemalarda ve yayın platformu HBO Max’te aynı anda yayınlamıştı, ancak Batman pandemi dönemi başlangıcından bu yana özel bir sinema gösterimi alan ilk filmdi.

Batman kısa süre önce HBO Max’te yayınlandı ve Deadline’ın haberine göre 4,1 milyon hanede görüntülenerek bir hit oldu.

